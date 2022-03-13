На границе очередей практически нет, - Государственная пограничная служба

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в официальном Telegram-канале.



По предварительной информации об очередях перед пунктами пропуска по состоянию на 10:00 13 марта 2022:



Республика Польша:



"Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов;

"Рава-Русская" – 0 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов;

"Грушев" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

"Шегини" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.



Словацкая Республика:



"Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 20 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

"Малые Селменцы" – 0 пешеходов.



Венгрия:



"Тиса" – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звоночная" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);

"Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Лужанка" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.



Румыния – очередей нет.



Республика Молдова – очередей нет.

Напомним, что Краков и Варшава перестают принимать беженцев .

Польша приняла закон о поддержке украинских беженцев.