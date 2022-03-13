На границе очередей практически нет, - Государственная пограничная служба
Ситуация с потоком беженцев на украинской границе стабилизировалась: пограничники сообщают об отсутствии очередей
Об этом сообщила Государственная пограничная служба в официальном Telegram-канале.
По предварительной информации об очередях перед пунктами пропуска по состоянию на 10:00 13 марта 2022:
Республика Польша:
"Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;
"Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;
"Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов;
"Рава-Русская" – 0 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов;
"Грушев" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
"Шегини" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
"Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов;
"Ужгород" – 20 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.
"Малые Селменцы" – 0 пешеходов.
Венгрия:
"Тиса" – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Звоночная" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
"Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
"Лужанка" – 0 л/а, 0 пешеходов;
"Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния – очередей нет.
Республика Молдова – очередей нет.
- Напомним, что Краков и Варшава перестают принимать беженцев .
- Польша приняла закон о поддержке украинских беженцев.
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