На границе между Польшей и Беларусью нашли застреленного польского военного
Недалеко от польско-белорусской границы нашли застреленного 22-летнего военнослужащего Польши
Об этом сообщает Wiadomosci.
"Инцидент произошел до того, как солдат начал переодеваться на станции. Семья солдата была поставлена в известность, и за ней наблюдал психолог", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тело солдата 9-й танковой кавалерийской бригады Польши было обнаружено недалеко от Беловежи.
По предварительным данным, трагедия произошла в результате выстрела из табельного оружия. Подчеркивают, что это могло быть самоубийство.
На место была вызвана служба скорой медицинской помощи. Обстоятельства смерти солдата выясняются.
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