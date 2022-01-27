На границе между Польшей и Беларусью нашли застреленного польского военного

Об этом сообщает Wiadomosci.



"Инцидент произошел до того, как солдат начал переодеваться на станции. Семья солдата была поставлена в известность, и за ней наблюдал психолог", - говорится в сообщении.



Отмечается, что тело солдата 9-й танковой кавалерийской бригады Польши было обнаружено недалеко от Беловежи.



По предварительным данным, трагедия произошла в результате выстрела из табельного оружия. Подчеркивают, что это могло быть самоубийство.



На место была вызвана служба скорой медицинской помощи. Обстоятельства смерти солдата выясняются.



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