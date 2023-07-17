На границе между Беларусью и РФ вывесили флаги России и ПВК Вагнера

Об этом говорится в их сообщении в Telegram.

По данным группы, на пограничном переходе "Звончатка - Понятовка" на КПП, где проходят колонны ПВК Вагнера, поднят флаг.

"Судя по фото, флаг наемников Пригожина поднят со стороны РФ на КПП возле села Дубовичка (Смоленской области России, - ред.)", - добавляют в Беларуски Гаюн.

По их словам, именно этот переход расположен на трассе Р43, по которой колонна ПВК Вагнера двигалась в направлении палаточного лагеря возле села Цель, в 20 километрах от Осиповичей.