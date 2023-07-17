На границе между Беларусью и РФ вывесили флаги России и ПВК Вагнера
В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Беларуски Гаюн сообщила, что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ПВК Вагнера
Об этом говорится в их сообщении в Telegram.
По данным группы, на пограничном переходе "Звончатка - Понятовка" на КПП, где проходят колонны ПВК Вагнера, поднят флаг.
"Судя по фото, флаг наемников Пригожина поднят со стороны РФ на КПП возле села Дубовичка (Смоленской области России, - ред.)", - добавляют в Беларуски Гаюн.
По их словам, именно этот переход расположен на трассе Р43, по которой колонна ПВК Вагнера двигалась в направлении палаточного лагеря возле села Цель, в 20 километрах от Осиповичей.
- Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ПВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.
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