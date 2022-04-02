На границе Мексики и США резко увеличился поток беженцев из Украины

Об этом сообщает Голос Америки .



Количество находящихся в США граждан Украины резко увеличилось через несколько дней после заявления администрации Белого дома о готовности принять в стране до 100 000 украинцев.



Многие украинцы, спасающиеся от российского вторжения, прилетели в Мексику и направились на границу США, надеясь, что власти страны разрешат им воссоединиться с американскими родственниками или друзьями.



Люди располагаются на одеялах, раскладных стульях, некоторые разбивают палатки вблизи пограничного пункта въезда в США. Американские волонтеры в неоновых жилетах, в частности американцы украинского происхождения, приехавшие в Тихуану, составляют списки прибывающих. В среднем время прохождения границы США с момента внесения в список составляет около одного дня, говорят правозащитники.



Как сообщил представитель администрации города Энрике Лусеро со ссылкой на данные волонтеров, в настоящее время в лагере на границе проживает около 600 украинцев, еще около 500 остановились в гостиницах города Тихуана. По его словам, около 40% прибывающих составляют дети. Разрешение на въезд в США каждый день получают около 100 украинцев.



В Таможенно-пограничной службе США заявили, что данные о количестве уехавших в страну в марте украинцев будут обнародованы в ближайшие недели. Количество прибывающих в США украинцев относительно невелико по сравнению с 3,8 миллионами жителей Украины, принятых странами Европы после вторжения РФ.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb