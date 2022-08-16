На границе Луганщины и Донетчины до сих пор продолжаются боевые действия, - глава Северодонецкой РВА
Вооруженные силы Украины не дают россиянам сформировать плацдарм для наступления на Соледар и Северск
Об этом в эфире Еспресо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.
"Есть определенные боевые действия, которые происходят на границе Луганщины и Донетчины. Это направление Северска и Соледара с направления Верхнекаменки и Белогоровки. Там до сих пор продолжаются боевые действия, россияне пытаются улучшить свою ситуацию и сформировать плацдарм на Соледар, Северск, далее на Бахмут", – отметил он.
Власенко подчеркнул, что ВСУ не дают этого сделать.
"Около месяца там продолжаются активные боевые действия. Россияне используют авиацию и артиллерию на этом направлении, но наши ребята держат оборону. В некоторых случаях даже заходят к россиянам, и есть много информации, что наши партизанят на территории Лисичанска и Северодонецка", - подытожил глава РВА .
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