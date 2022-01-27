На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла стрельба, есть один погибший и раненые
В четверг, 27 января, на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла стрельба, в результате которой погиб один мирный житель и ранены 13 таджикистанцев и четверо киргизстанцев
Об этом сообщает "Радио Азаттик".
Как передает издание со ссылкой на Пограничную службу Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана, с 17:30 до 18:00 по местному времени таджикистанские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана возле Торт-Кочо, Баткенского района. Впоследствии пограничные подразделения, дислоцированные на этом участке границы, перевели на усиленный режим несения службы.
Позже начальник управления Пограничной службы ГКНБ Баткенской области Киялбек Толонбаев сообщил, что около 19:30 началась перестрелка. Пограничники Кыргызстана заявили, что против них Таджикистан применил минометы и гранатометы.
В то же время пресс-секретарь администрации Исфаринского района Таджикистана Зубайдулло Шамодов заявил, что дорогу в Баткенском районе перекрыли не таджикистанские пограничники, а кыргызстанские.
Изданию "Радио Озоди" сообщили, что при перестрелке на границе погиб как минимум один мирный житель из Таджикистана. Ему, по словам представителя местных властей, было 36 лет.
"Sputnik Таджикистан" сообщает, что в общей сложности ранены 17 человек. Из них 13 - граждане Таджикистана, из которых 11 - военнослужащие. Еще четверо раненых со стороны Кыргызстана.
По данным СМИ, поводом для конфликта стало действие с киргизстанской стороны, когда люди забросали камнями автомобили граждан Таджикистана.
"Протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 970 километров, из них уточнено только 519 километров. Неуточненные участки становятся причиной столкновений и конфликтов. При этом нередко применяется и огнестрельное оружие, что приводит к человеческим жертвам", - сообщают в "Радио Озоди".
В издании отмечают, что самый большой конфликт произошел в конце апреля 2021 года.
"В результате вооруженного столкновения с кыргызстанской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикистанские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта", - говорится в сообщении.
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