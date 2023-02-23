На границе Китая и Таджикистана зафиксировано мощное землетрясение, магнитудой около 7,2
На границе Китая и Таджикистана в ночь на 23 февраля произошло землетрясение магнитудой около 7,2 – о его последствиях пока ничего не известно
В строительстве китайского сейсмологического центра говорится о силе толчков в 7,2.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр также зафиксировал мощное землетрясение на границе Таджикистана и Китая и сначала оценил его магнитуду в 7,1, но позже снизил показатель до 6,8, пишет РБК-Украина.
Эпицентр подземных толчков расположен в 63 км к западу от поселка Мургаба, где проживают 10,8 тысячи человек. Костер залегал на глубине 77 км.
- Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи. По состоянию на вечер 14 февраля число погибших в результате землетрясения достигало по меньшей мере 41 232 .
- 19 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение с магнитудой 5,2, а 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 6,4.
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