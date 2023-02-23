В строительстве китайского сейсмологического центра говорится о силе толчков в 7,2.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр также зафиксировал мощное землетрясение на границе Таджикистана и Китая и сначала оценил его магнитуду в 7,1, но позже снизил показатель до 6,8, пишет РБК-Украина.

Эпицентр подземных толчков расположен в 63 км к западу от поселка Мургаба, где проживают 10,8 тысячи человек. Костер залегал на глубине 77 км.