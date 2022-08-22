Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков.

"Блокпост на въезде в Севастополь функционирует круглосуточно. Они проверяют автомобили с украинской регистрацией, как говорят местные жители. Также сейчас усилена проверка на админгранице между Херсонщиной и Крымом на так называемых КПВВ. Там усилено внимание к мужчинам призывного возраста с Херсонщины и Запорожья. ", – сказал он.

По словам чиновника, сейчас их удерживают от 2 до 6 часов, ФСБ проводит опрос.

"РФ не ищет причастности к ВСУ или АТО, а констатирует это как известный факт и человек должен оправдываться эти 2-6 часов. Проверяются телефоны, компьютерная техника. 90% - это мужчины. Есть факты того, что людей задерживают и они пропадают. Известно о 5 таких фактах, которые получили резонанс. Если информацию не распространять, неизвестно, что происходит с этими людьми. Известно, что 5 человек содержатся в СИЗО Симферополя", - подытожил Чистиков.