На границе Херсонщины и Крыма усиленно проверяют мужчин, есть факты исчезновения людей: заместитель представителя Зеленского в АРК о выезде с оккупированных территорий
Россияне ввели усиленную проверку на админгранице между Крымом и Херсонской областью, мужчин проверяют по 2-6 часов
Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков.
"Блокпост на въезде в Севастополь функционирует круглосуточно. Они проверяют автомобили с украинской регистрацией, как говорят местные жители. Также сейчас усилена проверка на админгранице между Херсонщиной и Крымом на так называемых КПВВ. Там усилено внимание к мужчинам призывного возраста с Херсонщины и Запорожья. ", – сказал он.
По словам чиновника, сейчас их удерживают от 2 до 6 часов, ФСБ проводит опрос.
"РФ не ищет причастности к ВСУ или АТО, а констатирует это как известный факт и человек должен оправдываться эти 2-6 часов. Проверяются телефоны, компьютерная техника. 90% - это мужчины. Есть факты того, что людей задерживают и они пропадают. Известно о 5 таких фактах, которые получили резонанс. Если информацию не распространять, неизвестно, что происходит с этими людьми. Известно, что 5 человек содержатся в СИЗО Симферополя", - подытожил Чистиков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.28
-
EUR
Покупка 39.61Продажа 40.6
- Актуальное
- Важное