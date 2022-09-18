На границе Донецкой и Запорожской области зафиксировали запуск ракет, - Андрющенко
В районе Стародубовки на границе Донетчины и Запорожья 17 сентября зафиксировали запуск пяти ракет
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"На границе Донецкой и Запорожской области в районе с. Стародубовка около 23:00 зафиксирован пуск пяти ракет. Предварительно ПВО. Первый признак, что мариупольскому хлопку быть", - подчеркнул он.
- 5 сентября в Мариуполе раздался громкий взрыв. Движение сопротивления Мариуполя подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта.
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