Об этом волонтер рассказала в программе "Война и волонтеры" журналистки Еспресо Христины Парубий.

"Когда был наш первый выезд, мы пересекали Днепропетровскую и Донецкую области, к нам на встречу вылетели два истребителя. Это были наши истребители, но они шли очень низко над дорогой. Я была в восторге, как ребенок, потому что это было что-то новое, замечательное. Потом они над нами очень классно развернулись и полетели дальше. Все, кто были на трассе, были в восторге от мастерства наших пилотов. Но это было на пересечении двух областей и ты понимаешь, что попадаешь в другую жизнь", - сказала она.

Во время поездок на фронт у волонтеров случались разные ситуации. Но труднее всего было видеть, как с прифронтовых территорий люди увозят свою жизнь.

"У нас был случай, когда мы ехали в Славянск. Были прилеты по городу и ты едешь в город, взрывы, все дымит. А на встречу по дороге выезжают гражданские машины, у которых на крыше привязаны вещи. Ты понимаешь, на этой машине человек вывозит свою жизнь и все, что может унести. Это очень страшно. В тот момент понимаешь, что там уже не осталось ничего, а здесь есть только то, что уместилось в машине. И это такое переосмысление. Это наша общая работа делать все ради победы. Не знаю работа ли это, а может какая-то историческая миссия победить это зло", - рассказала Морозова.