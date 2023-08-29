На границе Беларуси с Украиной из-за удара молнии сдетонировали несколько мин, повреждена железная дорога

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель ДПСУ Андрей Демченко.

"Из-за молнии сдетонировало несколько мин из минно-взрывного заграждения на одном из участков границы с Беларусью, никто не пострадал", - сказал он.

По его словам, на госгранице действуют жесткие ограничения на пребывание там любых лиц кроме подразделений Сил обороны ВСУ. Поэтому минно-взрывные заграждения угрожают только тем, кто хочет к нам прийти с войной.

Накануне мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила , что примерно в 03:30 на железнодорожном мосту в 800 метрах от станции Словно сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М.

Отмечалось, что это произошло из-за удара молнии. В результате взрыва повреждена опора моста и разрушено железнодорожное полотно в обе стороны.

На фото видно повреждение железной дороги прямо на самой границе Беларуси с Украиной. Отметим, что фото сделано с территории Беларуси в сторону Украины.

Фото: Беларускі Гаюн / телеграм

В то же время, как пишет "Беларускі Гаюн", помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин сообщил изданию "Радио Свобода", что у него нет данных о детонации мин на белорусско-украинской границе.

"Подрыв на минах на границе с Беларусью? У меня нет такой информации, что мы взрываем", - сказал он и предложил обратиться с официальным запросом.