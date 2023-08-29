На границе Беларуси с Украиной из-за удара молнии сдетонировали несколько мин, повреждена железная дорога
Во вторник, 29 августа, на украинско-белорусской границе произошла детонация нескольких мин из-за удара молнии. В результате взрыва повреждены опора моста и железная дорога
Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель ДПСУ Андрей Демченко.
"Из-за молнии сдетонировало несколько мин из минно-взрывного заграждения на одном из участков границы с Беларусью, никто не пострадал", - сказал он.
По его словам, на госгранице действуют жесткие ограничения на пребывание там любых лиц кроме подразделений Сил обороны ВСУ. Поэтому минно-взрывные заграждения угрожают только тем, кто хочет к нам прийти с войной.
Накануне мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила , что примерно в 03:30 на железнодорожном мосту в 800 метрах от станции Словно сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М.
Отмечалось, что это произошло из-за удара молнии. В результате взрыва повреждена опора моста и разрушено железнодорожное полотно в обе стороны.
На фото видно повреждение железной дороги прямо на самой границе Беларуси с Украиной. Отметим, что фото сделано с территории Беларуси в сторону Украины.
Фото: Беларускі Гаюн / телеграм
В то же время, как пишет "Беларускі Гаюн", помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин сообщил изданию "Радио Свобода", что у него нет данных о детонации мин на белорусско-украинской границе.
"Подрыв на минах на границе с Беларусью? У меня нет такой информации, что мы взрываем", - сказал он и предложил обратиться с официальным запросом.
- Накануне командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил , что на Волынском направлении продолжаются меры по укреплению охраны и обороны государственной границы Украины. Там подготовлено все, чтобы уничтожать врага.
- 26 августа Беларусь заявила о провокации от украинских пограничников
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