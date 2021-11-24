На границе Беларуси и Польши мигранты во время стычки ранили польского военного

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря пограничной службы Польши Анну Михальскую.



Вечером 23 ноября в районе Мельника группе из 30 мигрантов удалось проникнуть в Польшу, где нарушители были задержаны. Мигранты бросали в сторону польских пограничников камни и палки, в результате чего один из польских военных получил травму головы.



В общей сложности 23 ноября было зафиксировано 267 попыток нелегального пересечения границы Польши, а правоохранительные органы выдали 44 постановления о депортации.



По-прежнему польские пограничники сообщают, что попытки штурмовать границу проходят под руководством белорусских силовиков.

Minionej doby на granicy????????????????odnotowano 267 prób jej nelegalnego przekroczenia.#funkcjonariuszeSG wydali 44 postanowienia o opuszczeniu Polski.

На отрезках ochranianych przez placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych raz w Mielniku группа agresiwnych cizoziemców forsowały granicę. pic.twitter.com/2glbiTKxuh — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021