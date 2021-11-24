На границе Беларуси и Польши мигранты во время стычки ранили польского военного
Во вторник, 23 ноября, при попытке мигрантов прорваться из Беларуси в Польшу был ранен польский военный
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря пограничной службы Польши Анну Михальскую.
Вечером 23 ноября в районе Мельника группе из 30 мигрантов удалось проникнуть в Польшу, где нарушители были задержаны. Мигранты бросали в сторону польских пограничников камни и палки, в результате чего один из польских военных получил травму головы.
В общей сложности 23 ноября было зафиксировано 267 попыток нелегального пересечения границы Польши, а правоохранительные органы выдали 44 постановления о депортации.
По-прежнему польские пограничники сообщают, что попытки штурмовать границу проходят под руководством белорусских силовиков.
- Напомним, 20 ноября около 200 человек штурмовали границу между Польшей и Беларусью. По словам министра обороны Мариуша Блащака, мигранты сменили тактику и теперь разделяются на маленькие группы.
- 21 ноября около 150 мигрантов пытались прорвать границу у села Дубичи-Церковни. Всего за сутки было зафиксировано 346 попыток незаконного пересечения границы.
- 22 ноября было зафиксировано 174 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.
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