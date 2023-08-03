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Обзор

На границе Беларуси и НАТО растет напряжение, а Бразилия считает, что может помочь закончить войну в Украине. Акценты мировых СМИ 3 августа

Андриана Стахив
3 августа, 2023 четверг
11:59
Мир про Украину

В фокус международных изданий попал рост напряжения на границе Беларуси и НАТО из-за приближения вагнеровцев, тем временем президент Бразилии считает, что может помочь закончить войну в Украине

На таких темах акцентируют международные издания на утро 3 августа.

На границе Беларуси и НАТО растет напряжение

Польша развернет больше войск на границе с Беларусью после того, как обвинила Минск в нарушении ее воздушного пространства, сообщает CNN.

"Это усиливает напряженность в отношениях между членом НАТО и ключевым союзником Кремля на фоне все более нестабильной ситуации с безопасностью в Европе", – отмечает издание.

Варшава говорит о нарушении польского воздушного пространства двумя белорусскими вертолетами во время учений. В то же время белорусское министерство обороны отрицает инцидент.

Это произошло на фоне повышенной активности вблизи Сувалкского коридора, к которому продвигаются войска русской наемной группировки "Вагнера".

Министр обороны Польши Мариуш Блащак впоследствии приказал развернуть вдоль границы больше войск и боевых вертолетов. Также Польша проинформировала НАТО об инциденте.

Сувалкский коридор – это приграничный регион, соединяющий российский анклав Калининград с Беларусью и единственное сухопутное сообщение между странами Балтии и остальным ЕС.

Как напоминает CNN, на прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вагнеровцы направляются в Сувалкский коридор через Гродно. Он назвал складывающуюся ситуацию "еще более опасной", поскольку союзные России силы пытаются увеличить свое присутствие вблизи границы НАТО.

Во вторник, 2 августа, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоновский заявил в эфире местной радиостанции RMF.FM, что в будущем может быть больше провокаций со стороны белорусских и российских сил.

Преподаватель международной политики в Ланкастерском университете на севере Англии Барбара Йоксон отмечает, что Варшава "рассматривает Беларусь как соучастника нынешнего кризиса европейской безопасности".

"Развертывание войск в Сувалкском промежутке обеспечит прямую связь между Россией и Калининградом, что делает его жизненно важной целью для путинского режима, – объясняет Йоксон. – Развернув войска как с запада (Калининград), так и с востока (Беларусь), Россия сможет эффективно отрезать страны Балтии от своих союзников по НАТО в Центральной и Западной Европе, что позволило бы Путину потенциально вторгнуться в такие страны, как Литва, Латвия или Эстония".

Война в Украине побудила западных лидеров блока переосмыслить свою стратегию национальной безопасности перед лицом Путина, исторически пытавшегося подорвать расширение НАТО в Европе.

"Если бы Россия развернула войска в Сувалкском пространстве, это, вероятно, вызвало бы немедленную военную реакцию со стороны других стран НАТО, которые расценили бы это как прямое нападение на свои страны-члены в регионе, – добавляет Барбара Йоксон. – Такой шаг станет сигналом тому , что Россия готова эскалировать свою конфронтацию с НАТО в полномасштабную войну и рискует ядерной эскалацией с обеих сторон".

Сувалкський коридор

Фото: defence-ua.com

Бразилия считает, что может помочь закончить войну в Украине

Президент Бразилии Луиз Инасио да Силва долгое время позиционировал свою страну как миротворца в войне в Украине, пишет The New York Times.

"Теперь, похоже, он смирился с тем, что ни Россия, ни Украина не готовы сложить оружие в ближайшее время", - заключает NYT.

Однако бразильский лидер все еще считает, что его страна, как крупнейшее государство Латинской Америки, длительно проводившее внешнюю политику нейтралитета, имеет все возможности для того, чтобы помочь положить конец войне.

Со своей стороны президент заблокировал продажу Бразилией любого оружия, которое может быть использовано в войне. А также назначил своего главного советника по внешней политике Селсо Аморима своим "специальным военным посланником", отправляя его на встречи с Путиным в Москве и Зеленским в Киеве. Но ни одно из этих усилий не принесло значительного прогресса. Однако Бразилия не сдается.

Селсо Аморим дистанционно примет участие в саммите мирных переговоров в Саудовской Аравии. Предварительно он заявил, что его стратегия состоит в том, чтобы уважать как Украину, так и Россию, даже если одна из них вторглась в другую. Аморим считает, что Бразилия имеет большее влияние на Россию, чем на Украину, отчасти из-за ее места в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

Однако, как подчеркивает NYT, позиция Бразилии, что к Россию, которая сейчас удерживает территорию внутри Украины, необходимо прислушаться в мирных переговорах, разочаровала Украину и Запад. Это привело к холодной риторике в отношениях между Украиной и Бразилией.

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