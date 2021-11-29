На границе Беларуси и Литвы нашли тело мертвого мигранта

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.



"Вчера 28 ноября на белорусско-литовской границе пограничным нарядом обнаружен труп избитого и истощенного мужчины неславянской внешности", - говорится в сообщении.



Белорусские пограничники заявили, что мигрант стал жертвой литовских силовиков.



Обстоятельства смерти беженца выясняются.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала белорусских силовиков остановить насилие и злоупотребление властью мигрантов.

26 ноября Ирак эвакуировал из Беларуси более 600 своих граждан.