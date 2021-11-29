На границе Беларуси и Литвы нашли тело мертвого мигранта
Белорусские пограничники заявили, что нашли тело мертвого мигранта вблизи литовской границы и обвинили Литву в смерти беженца
Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
"Вчера 28 ноября на белорусско-литовской границе пограничным нарядом обнаружен труп избитого и истощенного мужчины неславянской внешности", - говорится в сообщении.
Белорусские пограничники заявили, что мигрант стал жертвой литовских силовиков.
Обстоятельства смерти беженца выясняются.
- Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала белорусских силовиков остановить насилие и злоупотребление властью мигрантов.
- 26 ноября Ирак эвакуировал из Беларуси более 600 своих граждан.
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