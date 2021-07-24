На границе Азербайджана и Армении возобновились вооруженные столкновения

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Министерство обороны Азербайджана заявило о длительных перестрелках, которые вспыхнули на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

В Баку заявили, что "подразделения армии Азербайджана огнем подавляют огневую активность противника".

Со своей стороны армянские СМИ со ссылкой на местные власти сообщают, что вооруженные силы Азербайджана интенсивно обстреливают позиции армянской армии в направлении села Кут Гегаркуникской области на востоке Армении.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что трое армянских военнослужащих получили ранения в результате огня со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Напомним, 23 июля Азербайджан и Армения заявили о перестрелках на границе .

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