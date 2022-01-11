На границе Азербайджана и Армении возобновились бои, есть жертвы

Об этом сообщают оборонные ведомства стран.



"В результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы в полдень 11 января, погиб военнослужащий сверхсрочной военной службы солдат Назаров Аяз Азер оглу", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

По информации ведомства, действия противника были подавлены.

15-16 ноября обострилась ситуация на спорной территории между Арменией и Азербайджаном – появились сообщения о новых погибших.

Азербайджан при посредничестве ЕС передал Армении 10 военных, взятых в плен во время столкновений 16 ноября.

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