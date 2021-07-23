На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка
Министерства обороны Азербайджана и Армении заявили о перестрелке на границе
Об этом сообщает ЕП .
В Минобороны Армении заявили, что инцидент произошел около 17:00 и назвали его провокацией.
"Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на Гегаркуникском участке границы", - говорится в сообщении.
При этом, добавляет Минобороны Армении, перед тем была слышна стрельба между азербайджанскими позициями.
Сообщается, что при перестрелке трое армянских солдат получили ранения.
Минобороны Азербайджана заявляет, что инцидент произошел около 16:00.
"23 июля примерно в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил совершили обстрел позиций азербайджанских военных на Кельбаджарском участке границы", - заявили в ведомстве.
Сообщается, что от выстрела снайпера со стороны противника погиб военный Азербайджана.
Минобороны Азербайджана обвиняет армян в попытке обострить ситуацию и заявляет, что "вся ответственность лежит на Армении".
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