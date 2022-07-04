На границах Украины нет ударных сил оккупантов – Госпогранслужба

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной служы Андрей Демченко на брифинге.

По словам Демченко, существенных изменений в обстановке и деятельности вооруженных сил Беларуси в последнее время нет.

"Признаки формирования наступательных группировок противника не выявлены. Подразделения ВС Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы в пределах Брестской и Гомельской областей", – прокомментировал он.

Также он отметил, что в отношении Приднестровского направления изменений тоже нет, а Силы обороны Украины принимают меры для недопущения провокаций. Границы с Россией и приграничные районы Брянской и Курской областей находятся под защитой отдельных российских подразделений.

"Это делается для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений и сил обороны Украины", – добавил Демченко.

Однако враг не перестает обстреливать территорию Черниговщины и Сумщины, применяет минометы, артиллерию и стрелковое оружие. За неделю было зафиксировано более 100 обстрелов пограничных районов Черниговской и Сумской области, 6 из них – с использованием авиации. Кроме того, противник сбрасывает взрывные устройства с беспилотников.

Напомним, в течение воскресенья, 3 июля, захватчики выпустили по громадам Сумщины более 230 мин и снарядов, ранены.

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