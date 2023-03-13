"На грани смерти": Саакашвили рассказал о состоянии своего здоровья
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что находится на грани смерти и постоянно испытывает невыносимую боль. Пока он находится в больнице, куда его перевели из тюрьмы
Об этом Саакашвили рассказал Sky News .
Издание отмечает, что у него не было доступа в больницу, где находится экспрезидент Грузии. Журналисты через адвоката передали вопросы Саакашвили и смогли получить его письменные ответы на вопросы.
"Сначала я был 120 килограммов, сейчас имею 64, если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность", - рассказал Саакашвили.
Бывший президент Грузии добавил, что постоянно испытывает сильную боль.
"Я все время в постели, мои кости распадаются, и это причиняет нестерпимую боль", - поделился он.
Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе отметил, что состояние его подзащитного постоянно ухудшается. По его словам, Саакашвили "похож на узника концлагеря в нацистской Германии".
Также экспрезидент Грузии призвал ныне протестующих грузин "быть бдительными и готовыми к мобилизации в кратчайшие сроки из-за мстительного настроения режима олигархов".
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. Там Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку, а 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку .
- 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили болен туберкулезом и деменцией.
- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицали , что Саакашвили отравили.
- 14 декабря он снова объявил о голодании, но через несколько часов заявил о его прекращении
- Президент Украины призвал грузинские власти проявить милосердие к экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки. Это обращение поддержала Верховная Рада.
- 10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности страны принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. А впоследствии Европарламент призвал Грузию помиловать и уволить экспрезидента Саакашвили.
- 2 марта апелляционный суд в Тбилиси отклонил иск адвоката экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили об отсрочке приговора по состоянию здоровья.
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