Об этом Саакашвили рассказал Sky News .

Издание отмечает, что у него не было доступа в больницу, где находится экспрезидент Грузии. Журналисты через адвоката передали вопросы Саакашвили и смогли получить его письменные ответы на вопросы.

"Сначала я был 120 килограммов, сейчас имею 64, если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность", - рассказал Саакашвили.

Бывший президент Грузии добавил, что постоянно испытывает сильную боль.

"Я все время в постели, мои кости распадаются, и это причиняет нестерпимую боль", - поделился он.

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе отметил, что состояние его подзащитного постоянно ухудшается. По его словам, Саакашвили "похож на узника концлагеря в нацистской Германии".

Также экспрезидент Грузии призвал ныне протестующих грузин "быть бдительными и готовыми к мобилизации в кратчайшие сроки из-за мстительного настроения режима олигархов".