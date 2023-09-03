На Гран-при "Формулы-1" в Италии победил нидерландец Макс Фертсаппен

Об этом сообщает Укринформ .

Второе место занял мексиканец Серхио Перес, также пилот "Ред Булл", а замыкает топ-3 Карлос Сайнс, пилот "Феррари".

Следующий этап сезона, Гран-при Сингапура, состоится 17 сентября в городе Марина Бэй.

"Суспильное.Спорт" сообщает, что чемпионат 2023 года нидерландец начал с двух побед в четырех гонках. Начиная с этапа в Майами, Макс Фертсаппен побеждает на гран-при.

Нидерландец побил рекорд немца Себастьяна Феттеля, также пилота "Ред Булла", который в 2013 году выиграл девять подряд этапов Формулы-1.