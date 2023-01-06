Прозорро – это система, которая не дает воровать наши деньги. С 1 августа 2016 года все государственные закупки дороже 200 тыс. грн (50 тыс. с 2020 г.) проводятся через Прозорро. Вся тендерная документация, ТС и предложения участников открыты всем. Без решал, мутных типов, государственные закупки Украины стали едва ли не самыми прозрачными в мире.

Прозорро стала главным инструментом расследований антикоррупционеров. Именно благодаря этой системе мы узнали о фитнес-тренере Яне Хланте, которая любит отдыхать с председателем Днепровской ОГА Резниченко и получает от него заказы на 1,5 млрд грн.

Прозорро – цель коррупционеров номер один. Потому что не дает воровать наши деньги.

Коррупционеры решили, что война – отличный повод уничтожить Прозорро. Поэтому 16 августа 2022 г. Рада принимает закон №2526, позволяющий регулировать государственные закупки не законом, как было раньше, а простым постановлением Кабмина

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Коррупционеры решили, что война – отличный повод уничтожить Прозорро. Поэтому 16 августа 2022 г. Рада принимает закон №2526, позволяющий регулировать государственные закупки не законом, как было раньше, а простым постановлением Кабмина, которое Шмигаль может штамповать пачками.

И вот, 12 октября правительство принимает постановление №1178 об изменениях в работе Прозорро. И что там у нас? А там повышение сумм допороговых закупок до 200 тыс. на услуги и до 1,5 млн. на работы. То есть работы, дешевле 1,5 млн грн можно заказывать без Прозорро!! Шикардос! И вишенка на торте – участие второго участника теперь не обязательно. Зачем излишняя конкуренция и снижение стоимости закупок, чтобы распилить бюджетные средства?

Думаете, коррупционеры остановились на этом? Нет! Следующий шаг – убрать из системы электронных аукционов… аукционы!

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Думаете, коррупционеры остановились на этом? Нет! Следующий шаг – убрать из системы электронных аукционов… аукционы! 30 декабря Кабмин принимает постановление №1495 об отмене аукционов, ссылаясь на отсутствие света и что это, вроде бы, не дает возможности всем участникам участвовать в торгах.

Основание жалкое, потому что Старлинк и генератор или элементарное прибытие ножками с ноутом на пункт Несокрушимости решают все проблемы. Уничтожение аукционов, экономящих бюджетные средства, прикрываясь проблемами со связью, — это тупое намахалово. С таким же успехом можно отменить Прозорро совсем, потому что не все предприниматели могут приобрести компьютер, чтобы использовать электронную систему.

К сожалению, война ничего не изменила. На государственных закупках воровали, воруют и хотят воровать еще.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер .

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