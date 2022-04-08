На государственные сайты Финляндии осуществлена мощная DDOS-атака
Сайты министерства иностранных дел, генерального штаба и министерства обороны Финляндии подверглись мощным DDOS-атакам и некоторое время не работали
Об этом сообщает Yle и Twitter-аккаунты ведомств.
Атаки на государственные сайты прошли в пятницу, 8 апреля.
"Сейчас есть сбои в онлайн-сервисах МИД. Атака была направлена на http://Um.fi и Finlanabroad.fi. Мы проведем расследование и попытаемся как можно быстрее запустить службы. Мы приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении МИД.
Минобороны Финляндии также сообщило о кибератаках. В ведомстве заявили, что проводят расследование и представят дополнительную информацию позже.
Вскоре после трех часов дня правительство сообщило, что проблемы в обслуживании на веб-сайты правительства и министерств закончены. По данным правительства, большинство сайтов работали нормально во время атак. Министерство обороны заявило, что пока оставит свой веб-сайт закрытым, пока не будет прекращен вредоносный трафик на сайте.
Менеджер по коммуникациям Минобороны Кристиан Ваккури не комментировал, кто может стоять за атакой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.63
- Актуальное
- Важное