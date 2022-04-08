На государственные сайты Финляндии осуществлена мощная DDOS-атака

Об этом сообщает Yle и Twitter-аккаунты ведомств.



Атаки на государственные сайты прошли в пятницу, 8 апреля.



"Сейчас есть сбои в онлайн-сервисах МИД. Атака была направлена на http://Um.fi и Finlanabroad.fi. Мы проведем расследование и попытаемся как можно быстрее запустить службы. Мы приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении МИД.

Минобороны Финляндии также сообщило о кибератаках. В ведомстве заявили, что проводят расследование и представят дополнительную информацию позже.Вскоре после трех часов дня правительство сообщило, что проблемы в обслуживании на веб-сайты правительства и министерств закончены. По данным правительства, большинство сайтов работали нормально во время атак. Министерство обороны заявило, что пока оставит свой веб-сайт закрытым, пока не будет прекращен вредоносный трафик на сайте.Менеджер по коммуникациям Минобороны Кристиан Ваккури не комментировал, кто может стоять за атакой.