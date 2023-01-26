На госизмене разоблачили подполковника СБУ: передавал вражеским спецслужбам схемы размещения блокпостов и данные о коллегах
По факту государственной измены задержан подполковник СБУ одного из областных управлений, граничащий с временно оккупированной территорией
Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора .
По данным следствия, подполковник скрыто собирал учредительные данные своих сослуживцев и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел. Также собирал данные о схемах размещения блокпостов области. Он фотографировал документы на личный мобильный телефон, а затем, используя мессенджер Теlegram и электронную почту, зарегистрированную на российском домене, передавал информацию представителям страны-агрессора.
Во время обысков у подполковника были обнаружены мобильные телефоны, сим-карты российских операторов, деньги и другие доказательства.
Также, как выяснили следователи, у него есть связи, в том числе и родственные, с представителями правоохранительных и государственных органов РФ.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) должностному лицу сообщено о подозрении. Суд готовится избрать ему меру пресечения.
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