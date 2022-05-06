На горячей линии "Минцифры" теперь можно задать вопрос о компенсации за трудоустройство внутри перемещенных лиц

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Сообщается, что горячая линия для консультаций открылась на прошлой неделе. За это время на нее поступило 77024 звонков.

"Теперь мы запускаем консультации для работодателей по компенсации 6500 грн за трудоустройство внутриперемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Номер горячей линии – 0 800 331 834.

Позвонив, можно получить информацию о:

- необходимые документы, чтобы воспользоваться услугами для переселенцев;

- выплаты и статус ВПЛ;

- пособие по безработице;

- 6500 грн бизнеса за трудоустроенных внутриперемещенных лиц.

Звонить можно бесплатно со всех мобильных операторов. График работы: с 8:00 до 22:00 каждый день.

Напомним, с начала российского вторжения Волынь приняла более 60 тыс. переселенцев. На 27 апреля Волынь имела еще 4000 свободных для поселения мест – это частный сектор, гостиницы, коммунальные заведения и хостелы.

ООН готовит выплаты 700 тысячам внутренних переселенцев в Украине.

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