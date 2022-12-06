Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На Горловском направлении ранены 7 человек: 4 в Ивановском, 2 в Бахмуте и 1 в Торецке", - написал он.

"В Ивановском повреждены частные дома - количество и объемы нанесенного ущерба устанавливаем", - добавил Кириленко.

В результате российских обстрелов 5 декабря пострадали девять жителей в четырех населенных пунктах Донбасса.

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