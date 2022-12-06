На горловском направлении оккупанты утром ранили 7 человек, - Кириленко
В Донецкой области на горловском направлении из-за вражеских обстрелов получили ранения 7 человек
Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"На Горловском направлении ранены 7 человек: 4 в Ивановском, 2 в Бахмуте и 1 в Торецке", - написал он.
"В Ивановском повреждены частные дома - количество и объемы нанесенного ущерба устанавливаем", - добавил Кириленко.
- В результате российских обстрелов 5 декабря пострадали девять жителей в четырех населенных пунктах Донбасса.
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