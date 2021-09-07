На горе Афон начался лесной пожар
На горе Афон в Греции, вспыхнул масштабный лесной пожар
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Ekathimerini.
Пламя пытаются потушить около 40 пожарных. Задействованы четыре спецсамолёта. Сильный ветер затрудняет тушение.
Пожар вспыхнул вблизи монастыря Святой Анны.
По словам пожарных, место возгорания, удаленное и труднодоступное.
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