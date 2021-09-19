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На Google Docs заблокировали созданные соратниками Навального списки "Умного голосования"

19 сентября, 2021 воскресенье
15:34
Мир Google

Компания Google заблокировала созданные соратниками российского оппозиционера Алексея Навального списки "Умного голосования" на сервисе Google Docs

Об этом сообщают российские СМИ.

При попытке открыть документы появляется сообщение, что они нарушают условия использования сервиса. Команда заключенного российского оппозиционера Алексея Навального создала копии документов, они пока не блокируются в Google Docs.

Google накануне направил команде оппозиционера сообщение Роскомнадзора о том, что ссылки на файлы "Умного голосования" были добавлены в список запрещенных материалов. Корпорация сообщала, что должна будет заблокировать доступ к файлам.

Роскомнадзор 6 сентября заблокировал сайт "Умного голосования". К первому дню голосования в России Apple и Google удалили из своих магазинов приложение "Навальный", в котором можно было посмотреть кандидатов "Умного голосования". Telegram заблокировал бот проекта, объяснив это запретом агитации в "дни тишины". YouTube также ограничил доступ к видео с рекомендациями "Умного голосования".

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