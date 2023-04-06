Об этом идет речь на сайте учреждения.

На Аллее появились звезды степного орла, бурого медведя, евроазиатской рыси, черного аиста и крапчатой сипухи. Эти звезды находятся рядом с памятками выдающихся людей – Тома Круза, Фрэнка Синатры, Арнольда Шварценеггера и других.

Активисты отмечают, что все эти животные на грани вымирания из-за российской агрессии, поэтому страна-агрессор должна выплатить соответствующие репарации по окончании войны.

"Россия совершает в Украине экоцид и экотерроризм, целенаправленно уничтожает все живое. Из-за ракетных обстрелов, взрывов, заминирования и других варварских действий россиян массово гибнут животные, как дикие, так и домашние. В связи с экоцидом против РФ должны быть введены дополнительные санкции. Страна-террорист должна ответить за нарушение экологической безопасности в Украине и присоединиться к восстаовлению украинской экосистемы после войны путем выплаты репараций", - комментирует основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Отмечается, что всего под угрозой исчезновения оказались более 80 видов животных.

"10 национальных природных парков, 8 заповедников и 2 биосферных заповедника оккупированы, а в некоторых из них россияне позволяют охотиться и отстреливать диких животных, которые были под охраной", - говорится в сообщении.

Акция прошла в рамках международной кампании #StopEcocideUkraine, призванной привлечь Россию к ответственности за экологические преступления, совершенные во время войны в Украине.