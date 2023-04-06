На голливудской Аллее славы появились звезды, посвященные украинским животным на грани вымирания
Активисты UAnimals временно разместили на голливудской Аллее славы звезды, посвященные украинским животным, находящимся на грани вымирания из-за войны
Об этом идет речь на сайте учреждения.
На Аллее появились звезды степного орла, бурого медведя, евроазиатской рыси, черного аиста и крапчатой сипухи. Эти звезды находятся рядом с памятками выдающихся людей – Тома Круза, Фрэнка Синатры, Арнольда Шварценеггера и других.
Активисты отмечают, что все эти животные на грани вымирания из-за российской агрессии, поэтому страна-агрессор должна выплатить соответствующие репарации по окончании войны.
"Россия совершает в Украине экоцид и экотерроризм, целенаправленно уничтожает все живое. Из-за ракетных обстрелов, взрывов, заминирования и других варварских действий россиян массово гибнут животные, как дикие, так и домашние. В связи с экоцидом против РФ должны быть введены дополнительные санкции. Страна-террорист должна ответить за нарушение экологической безопасности в Украине и присоединиться к восстаовлению украинской экосистемы после войны путем выплаты репараций", - комментирует основатель UAnimals Александр Тодорчук.
Отмечается, что всего под угрозой исчезновения оказались более 80 видов животных.
"10 национальных природных парков, 8 заповедников и 2 биосферных заповедника оккупированы, а в некоторых из них россияне позволяют охотиться и отстреливать диких животных, которые были под охраной", - говорится в сообщении.
Акция прошла в рамках международной кампании #StopEcocideUkraine, призванной привлечь Россию к ответственности за экологические преступления, совершенные во время войны в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.99
Покупка 36.99Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное