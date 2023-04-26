Об этом Рафаэль Гросси написал в твиттере.

"Имел честь пообщаться с президентом (Украины Владимиром, - ред.) Зеленским в 37-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС и рассказать ему о программе медицинской помощи МАГАТЭ для персонала на всех украинских атомных электростанциях. Мы продолжаем наши усилия по защите Запорожской АЭС", – рассказал он.