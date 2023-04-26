На годовщину трагедии на ЧАЭС Гросси в разговоре с Зеленским рассказал о программе медпомощи персоналу всех АЭС Украины
26 апреля, на годовщину Чернобыльской трагедии, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, а позже рассказал о программе медпомощи персоналу всех АЭС Украины
Об этом Рафаэль Гросси написал в твиттере.
"Имел честь пообщаться с президентом (Украины Владимиром, - ред.) Зеленским в 37-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС и рассказать ему о программе медицинской помощи МАГАТЭ для персонала на всех украинских атомных электростанциях. Мы продолжаем наши усилия по защите Запорожской АЭС", – рассказал он.
- В 37 годовщину Чернобыльской трагедии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российская оккупация ЗАЭС может вызвать трагедию большую, чем авария на ЧАЭС.
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