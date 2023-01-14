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На годовщину полномасштабного вторжения Зеленский планирует выступить на Генассамблее ОНН, - МИД

14 января, 2023 суббота
14:26
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский хочет лично посетить Организацию Объединенных Наций и выступить на Генассамблее в канун годовщины полномасштабного вторжения России

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Эмина Джапарова, цитирует AP.

"Наш президент хотел бы приехать, есть желание, но все еще вопрос, будет ли ситуация с безопасностью такой, которая позволит ему приехать", - сказала она.

Джапарова отметила, что для прибытия Зеленского в ООН нужно учитывать прежде всего военную ситуацию в стране и предупреждение украинской разведки относительно возможного "очень серьезного наступления" России в феврале.

Также посол Украины в ООН Сергей Кислица сообщил, что Генассамблея уже запланировала на 23 февраля дебаты высокого уровня по полномасштабному вторжению России в Украину. После них, 24 февраля состоится министерское заседание Совбеза ООН.

Джапарова отметила, что Зеленский хотел бы, чтобы Генассамблея приняла по крайней мере одну из двух резолюций: первую по украинской формуле мира, вторую по созданию спецтрибунала для России.

Если Зеленский приедет в ООН, это станет второй поездкой за пределы Украины после начала полномасштабного вторжения России. 21 декабря он уже посещал Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом и членами Конгресса.

  • В конце декабря сообщалось, что украинское правительство планирует провести международный саммит для обсуждения формулы мира и завершения войны и хочет, чтобы на этом саммите председательствовал генсек ООН Антониу Гутерреш.
  • 12 января стало известно, что глобальный саммит мира состоится в Нью-Йорке в годовщину полномасштабного вторжения – 24 февраля 2023 года.
  • Также Эмине Джапарова сообщила, что в этот день Украина готовит вынесение на голосование в Генеральной Ассамблее ООН резолюции о создании специального трибунала по преступлениям агрессии России.

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