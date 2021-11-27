На годовщину Голодомора на Киевщине снесли памятник НКВД, куда носил цветы "Беркут"
В субботу, 27 ноября 2021 года, в поселке Калиновка Броварского района Киевской области патриотическая молодежь свергла гранитный памятник "воинам-чекистам 227 полка войск НКВД"
Памятник содержал эмблему сталинского Народного комиссариата внутренних дел, включая серп и молот, передает Еспресо.TV.
Ответственность за акцию взяла на себя молодежная организация "Гонор".
"В день памяти жертв Голодомора мы и другие небезразличные граждане решили, что пора снести памятник палачам НКВД", - заявляется на ТГ-канале Гонор Киев .
Справка
Как объясняет издание Трибуна. Бровары до Революции Достоинства у памятника полку войск НКВД устраивали торжества. Здесь возлагали цветы, в частности, бойцы расформированного подразделения МВД "Беркут".
После Евромайдана общественные активисты неоднократно пытались снести монумент, некоторые из них оставляли на памятнике надписи "Каты" и другие. Впоследствии надписи удаляли или окрашивали.
К концу 2017 года Киевская городская государственная администрация признала, что памятник относится к их подчинению и пообещала проработать вопрос о внесении его в объекты, подлежащие демонтажу в соответствии с декоммунизационным законодательством.
Так выглядел памятник вблизи
Следует отметить, что по закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов…", памятники, памятные знаки, надписи, посвященные работникам советских органов госбезопасности, запрещены в Украине.
Советские органы государственной безопасности – это, в частности, Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), его территориальные, функциональные, структурные подразделения, а также непосредственно подчиненные органу боевые отряды, охрана (караул), войска или специальные части.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.01
Покупка 27.01Продажа 27.29
-
EUR
Покупка 30.32Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное