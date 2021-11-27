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На годовщину Голодомора на Киевщине снесли памятник НКВД, куда носил цветы "Беркут"

27 ноября, 2021 суббота
13:00
Общество

В субботу, 27 ноября 2021 года, в поселке Калиновка Броварского района Киевской области патриотическая молодежь свергла гранитный памятник "воинам-чекистам 227 полка войск НКВД"

Памятник содержал эмблему сталинского Народного комиссариата внутренних дел, включая серп и молот, передает Еспресо.TV.

Ответственность за акцию взяла на себя молодежная организация "Гонор".

день памяти жертв Голодомора мы и другие небезразличные граждане решили, что пора снести памятник палачам НКВД", - заявляется на ТГ-канале Гонор Киев .

Справка

Как объясняет издание Трибуна. Бровары до Революции Достоинства у памятника полку войск НКВД устраивали торжества. Здесь возлагали цветы, в частности, бойцы расформированного подразделения МВД "Беркут".

После Евромайдана общественные активисты неоднократно пытались снести монумент, некоторые из них оставляли на памятнике надписи "Каты" и другие. Впоследствии надписи удаляли или окрашивали.

К концу 2017 года Киевская городская государственная администрация признала, что памятник относится к их подчинению и пообещала проработать вопрос о внесении его в объекты, подлежащие демонтажу в соответствии с декоммунизационным законодательством.

Так выглядел памятник вблизи


Следует отметить, что по закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов…", памятники, памятные знаки, надписи, посвященные работникам советских органов госбезопасности, запрещены в Украине.

Советские органы государственной безопасности – это, в частности, Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), его территориальные, функциональные, структурные подразделения, а также непосредственно подчиненные органу боевые отряды, охрана (караул), войска или специальные части.


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Голодомор
декомунизация
НКВД
новости Киевщины
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