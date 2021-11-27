На годовщину Голодомора на Киевщине снесли памятник НКВД, куда носил цветы "Беркут"

Памятник содержал эмблему сталинского Народного комиссариата внутренних дел, включая серп и молот, передает Еспресо.TV.



Ответственность за акцию взяла на себя молодежная организация "Гонор".



"В день памяти жертв Голодомора мы и другие небезразличные граждане решили, что пора снести памятник палачам НКВД", - заявляется на ТГ-канале Гонор Киев .



Справка



Как объясняет издание Трибуна. Бровары до Революции Достоинства у памятника полку войск НКВД устраивали торжества. Здесь возлагали цветы, в частности, бойцы расформированного подразделения МВД "Беркут".



После Евромайдана общественные активисты неоднократно пытались снести монумент, некоторые из них оставляли на памятнике надписи "Каты" и другие. Впоследствии надписи удаляли или окрашивали.



К концу 2017 года Киевская городская государственная администрация признала, что памятник относится к их подчинению и пообещала проработать вопрос о внесении его в объекты, подлежащие демонтажу в соответствии с декоммунизационным законодательством.





Так выглядел памятник вблизи



Следует отметить, что по закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов…", памятники, памятные знаки, надписи, посвященные работникам советских органов госбезопасности, запрещены в Украине.



Советские органы государственной безопасности – это, в частности, Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), его территориальные, функциональные, структурные подразделения, а также непосредственно подчиненные органу боевые отряды, охрана (караул), войска или специальные части.





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