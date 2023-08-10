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На годовщину фальсификации выборов в Беларуси оппозиция совершила марш в польской Варшаве

10 августа, 2023 четверг
08:49
Мир марш белорусской оппозиции в Варшаве

9 августа сотни оппонентов самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко прошли маршем через польскую столицу Варшаву, чтобы отметить третью годовщину неудачной попытки свергнуть его на выборах, которые, вероятно, были сфальсифицированы

Об этом информирует Reuters .

Участники размахивали историческим белорусским красно-белым флагом, ныне являющимся символом оппозиции. На одном из них был лозунг "За нашу и вашу свободу".

"Это очень важный день, три года с начала наших протестов против укравшего наши выборы Лукашенко нашу страну. Мы хотим, чтобы наша страна была свободной, чтобы люди в нашей стране были свободны в выборе своего президента", - сказала 54-летняя врач Светлана Мишурова.

марш білоруської опозиції у Варшаві

Фото: reuters

Также в Варшаве состоялась встреча живущих в изгнании оппозиционеров Лукашенко. Они выразили солидарность и обсудили свою стратегию, предусматривающую издание паспортов "Новой Белоруссии".

Оппозиция объединена ненавистью к режиму Лукашенко, но имеет разногласия по поводу способа борьбы с ним. Некоторые утверждают, что нужно делать большее для создания вооруженного движения сопротивления.

марш білоруської опозиції у Варшаві

Фото: reuters

Сообщается, что созданное в августе 2022 года Светланой Тихановской, самопровозглашенное правительство Беларуси в изгнании открыло более 20 альтернативных посольств и информационных центров за рубежом.

Напомним, по случаю третьей годовщины фальсификации выборов в Беларуси в Европейском Союзе оценили ситуацию с репрессиями в стране, назвав ее "хуже, чем когда-либо".

Что известно о выборах в Беларуси и протестах

С 1994 года Лукашенко держит Беларусь в своих кулаках, используя силовики для того, чтобы запугать, избивать и арестовать своих оппонентов или заставить их покинуть страну.

9 августа 2020 состоялось основное голосование на очередных выборах президента Республики Беларусь. При этом ЦИК утверждает, что 40% избирателей страны уже проголосовали досрочно. В этот же день стало известно, что по результатам официального государственного экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. Его главная конкурентка – Светлана Тихановская получила 6,8%.

16 августа в Минске в акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов приняли участие сотни тысяч человек . В ходе акции протеста оппозиционеры выдвинули требования к Александру Лукашенко. Тогда задержали сотни человек.

Лукашенко пообещал оппозиции и поддерживающим ее "ответ" в случае "провокаций" . Белорусы массово протестовали против результатов выборов.

Начались разгоны протестующих, а позже самопровозглашенный президент подписал закон , позволявший силовикам стрелять по митингующим. По состоянию на октябрь 2021 года было более 800 политзаключенных, многих арестовали, некоторые белорусы покинули страну из-за преследований. В подавлении протестов активно участвовала Россия.

Запад считает выборы в Беларуси в августе 2020 года несвободными и нечестными и не признает их сфальсифицированные результаты. Александр Лукашенко удержал власть в Беларуси после сфальсифицированной победы на президентских выборах и жестокого подавления волны протестов и стачек белорусского народа.

Новости
Польша
Белорусь
выборы президента
Александр Лукашенко
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