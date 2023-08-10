Об этом информирует Reuters .

Участники размахивали историческим белорусским красно-белым флагом, ныне являющимся символом оппозиции. На одном из них был лозунг "За нашу и вашу свободу".

"Это очень важный день, три года с начала наших протестов против укравшего наши выборы Лукашенко нашу страну. Мы хотим, чтобы наша страна была свободной, чтобы люди в нашей стране были свободны в выборе своего президента", - сказала 54-летняя врач Светлана Мишурова.

Фото: reuters

Также в Варшаве состоялась встреча живущих в изгнании оппозиционеров Лукашенко. Они выразили солидарность и обсудили свою стратегию, предусматривающую издание паспортов "Новой Белоруссии".

Оппозиция объединена ненавистью к режиму Лукашенко, но имеет разногласия по поводу способа борьбы с ним. Некоторые утверждают, что нужно делать большее для создания вооруженного движения сопротивления.

Фото: reuters

Сообщается, что созданное в августе 2022 года Светланой Тихановской, самопровозглашенное правительство Беларуси в изгнании открыло более 20 альтернативных посольств и информационных центров за рубежом.

Напомним, по случаю третьей годовщины фальсификации выборов в Беларуси в Европейском Союзе оценили ситуацию с репрессиями в стране, назвав ее "хуже, чем когда-либо".

Что известно о выборах в Беларуси и протестах

С 1994 года Лукашенко держит Беларусь в своих кулаках, используя силовики для того, чтобы запугать, избивать и арестовать своих оппонентов или заставить их покинуть страну.

9 августа 2020 состоялось основное голосование на очередных выборах президента Республики Беларусь. При этом ЦИК утверждает, что 40% избирателей страны уже проголосовали досрочно. В этот же день стало известно, что по результатам официального государственного экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. Его главная конкурентка – Светлана Тихановская получила 6,8%.

16 августа в Минске в акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов приняли участие сотни тысяч человек . В ходе акции протеста оппозиционеры выдвинули требования к Александру Лукашенко. Тогда задержали сотни человек.

Лукашенко пообещал оппозиции и поддерживающим ее "ответ" в случае "провокаций" . Белорусы массово протестовали против результатов выборов.

Начались разгоны протестующих, а позже самопровозглашенный президент подписал закон , позволявший силовикам стрелять по митингующим. По состоянию на октябрь 2021 года было более 800 политзаключенных, многих арестовали, некоторые белорусы покинули страну из-за преследований. В подавлении протестов активно участвовала Россия.

Запад считает выборы в Беларуси в августе 2020 года несвободными и нечестными и не признает их сфальсифицированные результаты. Александр Лукашенко удержал власть в Беларуси после сфальсифицированной победы на президентских выборах и жестокого подавления волны протестов и стачек белорусского народа.