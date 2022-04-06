На глазах видно, как город оживает: территорию разминируют, люди медленно возвращаются, боец ТрО Чернигова о ситуации в городе

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.



Кривулько отметил, что в Чернигов уже прибывают гуманитарные грузы.



"Жизнь в городе восстанавливается на глазах. Власти призвали подождать с возвращением, однако жители уже начинают возвращаться. Людей становится больше, видно, как женщины подметают дороги, убирают свои участки. Жизнь возвращается в город", – сказал боец.



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Также он добавил, что по всей Черниговской области работают специальные группы, которые контролируют ситуацию.



"В случае, если кто-то из оккупантов заблудился и не успел выйти, его уничтожат сразу", - подчеркнул боец.



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