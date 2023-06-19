Об этом сообщил начальник Славянского МВА Вадим Лях.

"Семья из Билбасовки – отец, мать, взрослый сын с женой и их маленький ребенок поехали отдыхать к Донцу в Сидорово. Мужчины попытались подойти к реке и взорвались на мине МОН-50", - написал он.

Чиновник уточнил, что трагедия произошла на виду у женщин и ребенка.

"50-летний папа погиб на месте. За жизнь молодого парня сейчас борются врачи", - добавил Лях.

Он призвал граждан аккуратно выбирать места для отдыха.