На глазах у женщин и ребенка: в Донецкой области на мине взорвались двое мужчин, один из них погиб
В Славянской общине Донецкой области на оставленной россиянами мине взорвались отец и взрослый сын. За жизнь молодого человека борются врачи, его папа погиб
Об этом сообщил начальник Славянского МВА Вадим Лях.
"Семья из Билбасовки – отец, мать, взрослый сын с женой и их маленький ребенок поехали отдыхать к Донцу в Сидорово. Мужчины попытались подойти к реке и взорвались на мине МОН-50", - написал он.
Чиновник уточнил, что трагедия произошла на виду у женщин и ребенка.
"50-летний папа погиб на месте. За жизнь молодого парня сейчас борются врачи", - добавил Лях.
Он призвал граждан аккуратно выбирать места для отдыха.
- 11 июня в Харьковской области мужчина взорвался на мине во время скашивания травы.
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