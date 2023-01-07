На главной площади Мариуполя сорвали российский триколор - советник городского головы Андрющенко
В Мариуполе патриоты сорвали российский флаг с флагштока на главной площади города
Об этом в telegram сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
"В Мариуполе удалили российскую тряпку на главной площади Свободы. Опять. Мариупольское Сопротивление поздравляет с Рождеством Украину", - говорится в сообщении.
Он также опубликовал фото флагштока на площади Свободы без флага.
- Напомним, 2 января советник мэра Мариуполя писал, что под город РФ перебросила недавно мобилизованных россиян и старые танки.
- 5 января Петр Андрющенко заявил в эфире Еспресо, что оккупанты уволили почти всех работников порта Мариуполя и превращают его в военно-логистическую базу.
- 5 января стало известно, что россияне перекидывают средства ПВО во временно оккупированный Мариуполь. Системы С-300, а также ЗРК "Бук", транспортируют через центр города в сторону выезда на Донецк.
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