На гигантские флаги по случаю годовщины Независимости планируют потратить более 170 млн грн, - StateWatch

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответы областных государственных администраций, систему Prozorro и сообщения в местных СМИ.

"Минимум в 17 областях Украины собираются установить высокие флаги к 30-летию Независимости Украины. Всего на такой проект могут потратить 170,7 млн грн из государственного и местных бюджетов ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что в январе на селекторном совещании в Офисе президента каждой облгосадминистрации поручили обеспечить установление крупнейшего государственного флага Украины в области ко Дню государственного флага по случаю 30-летия независимости Украины.

Согласно информации, предоставленной на запросы областными государственными администрациями, или найденной в открытых источниках, ожидаемая общая стоимость реализации такого проекта составит 170,7 млн грн.

В StateWatch заметили, что за деньги можно было бы приобрести 338,6 тысячи доз вакцины от COVID-19, если цена будет составлять 504 грн за дозу, как было заложено в бюджетную программу МЗ по вакцинации.

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