На Генассамблее ООН обсудим две большие темы – спецтрибунал для России и компенсацию убытков, - Кулеба
Делегация Украины на сессии Генассамблеи ООН будет говорить о создании спецтрибунала для привлечения России к ответственности за вооруженную агрессию, а также о механизме возмещения ущерба
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, возглавляющий украинскую делегацию на 77-й сессии ГА ООН, передает Укринформ.
По его словам, есть две большие темы, которые обсудят.
"Первая - это создание специального трибунала для привлечения России к ответственности за совершение преступления агрессии. Вторая - введение компенсационного механизма - для компенсации нанесенного Украине ущерба на средства российских денег, арестованных в мире", - отметил Кулеба.
В частности, речь идет не только о российских золотовалютных резервах, но и о других активах, например недвижимости.
Справка: 77-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 13 сентября. 20–26 сентября пройдет неделя высокого уровня, где будут участвовать лидеры государств, главы правительств и министры иностранных дел. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Генассамблее в режиме видеообращения 21 сентября.
- Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что события в Украине станут ключевой темой 77-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, поскольку война и ее последствия затрагивают весь мир.
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