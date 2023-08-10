Об этом сообщают CNN и BBC .

Пожары возникли из-за сильной жары и засухи, огонь быстро распространяется благодаря сильному ветру от урагана "Дора", бушующего над Тихим океаном в сотнях километров к югу от островов.

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию с губернатором Гавайев.

Байден "выразил свои глубокие соболезнования по поводу утраченных жизней и огромного разрушения земли и имущества", - говорится в заявлении Белого дома для журналистов.

"Президент Байден подтвердил, что он подписал Декларацию о серьезной беде на Гавайях, которая обеспечит дополнительные федеральные ресурсы и поддержку в дополнение к уже совершаемым FEMA действиям, Национальной гвардией, Береговой охраной США и другими федеральными агентствами для поддержки реагирования на чрезвычайные ситуации", - отмечено в заявлении.

На Мауи объявлено чрезвычайное положение, тысячи людей были эвакуированы, продолжается поисково-спасательная операция, поскольку некоторые люди считаются пропавшими без вести.

Джо Байден, одобривший декларацию о стихийном бедствии на Гавайях, распорядился предоставить федеральную помощь для дополнения усилий штата и местного самоуправления по восстановлению пострадавших от лесных пожаров территорий.

На острове наблюдают перебои с электроснабжением, тысячи людей остались без сотовой связи, для восстановления сетей могут потребоваться дни или недели. Власти использовали спутниковые телефоны для связи с провайдерами на западной стороне Мауи, чтобы возобновить электроснабжение в этом районе.

Среди наиболее разрушенных районов – исторический город Лахайна. По словам официальных лиц округа, в Лахайне пострадали более 270 зданий, сотни семей были эвакуированы. Кроме уничтоженных домов и предприятий повреждены исторические и культурные объекты города. Вблизи охваченной пожаром Лахайны ввели ограничения на полеты.

По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, большая часть Лахайны с населением 9 тысяч человек разрушена, а сотни семей эвакуированы. Брайан Шац, сенатор США от штата, заявил в соцсетях, что Лахайна "почти полностью сгорела".

Лесные пожары на Гавайях обычно не так масштабны, как в Калифорнии и других штатах на материковой части США, однако местные жители говорят, что ничего подобного еще не видели.

По словам чиновника Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), зафиксированы масштабные разрушения во многих районах Мауи. Большинство пожаров все еще не обуздали, поэтому более точные оценки сделают позже.