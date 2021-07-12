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На Гаити заявили о задержании предполагаемого организатора убийства президента страны

12 июля, 2021 понедельник
13:34
Мир

По словам гаитянской полиции, подозреваемый прилетел в страну на частном самолете "в политических целях" из Флориды, США

Об этом передает "Радио Свобода".

Правоохранители Гаити в рамках расследования убийства президента страны Жовенеля Моиза заявили об аресте предполагаемого организатора преступления из числа местных граждан.

"Этот человек прибыл в Гаити на частном самолете в политических целях", - заявил в воскресенье на пресс-конференции шеф национальной полиции Леон Чарльз.

По его словам, речь идет о 63-летнем Кристиане Эммануэле Саноне - враче, который жил в США, во Флориде. Он приехал в Гаити в июне в сопровождении нескольких колумбийцев, и сначала их целью было задержание Моиза, но потом планы изменились, считает следствие.

С 7 июля, дня убийства, арестовано 18 колумбийцев и, с учетом Санона, трое граждан гаитянского происхождения, проживающих в США. Во время допросов выяснилось, что Санон завербовал 26 человек из венесуэльской охранной фирмы CTU, расположенной во Флориде.

"Когда полиция помешала дальнейшим планам преступников после расправы, первым человеком, которому они позвонили, был Кристиан Эммануэль Санон", - цитирует France-Presse Леона Чарльза.

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Он вспомнил о контактах Санона еще с двумя предполагаемыми организаторами нападения, но подробности о них следствие пока дает.

Жовенель Моиз был убит на прошлой неделе в своем доме в столице Порт-о-Пренсе. По данным следствия, в его дом ворвались около 20 человек, которые открыли огонь по политике его жене Мартин. Она была тяжело ранена и впоследствии госпитализирована в Майами.

Полиция также заявила о ликвидации трех нападающих, в розыске остаются пять человек.

Мотивы убийства остаются невыясненными.

Смерть Моиза вызвала ухудшение ситуации в стране, которая и так уже много лет переживает политический кризис. Сейчас в Гаити даже нет действующего парламента.

Временный глава государства, премьер-министр Клод Жозеф объявил в Гаити чрезвычайное положение. Отметим, за несколько дней до своего убийства Жовенель Моиз успел назначить нового премьера Ариэля Генри, впрочем, он не принял присягу.

Новые президентские и парламентские выборы в Гаити запланированы на 26 сентября.

убийство
Гаити
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