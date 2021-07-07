На Гаити застрелили президента Моиза

О происшествии сообщили в правительстве Гаити.

Моиз был убит в своей частной резиденции около 1:00 ночи по местному времени в среду, 7 июля.

В заявлении премьер-министра страны Ариэля Генри говорится, что в ночь на 7 июля "группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански", напала на частную резиденцию Моиза и смертельно ранила президента.

Его жена также получила огнестрельное ранение в результате нападения. О состоянии ее здоровья пока ничего не известно.



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