На Гаити застрелили президента Моиза
На Гаити президент Жовенель Моиз получил смертельное ранение
О происшествии сообщили в правительстве Гаити.
Моиз был убит в своей частной резиденции около 1:00 ночи по местному времени в среду, 7 июля.
В заявлении премьер-министра страны Ариэля Генри говорится, что в ночь на 7 июля "группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански", напала на частную резиденцию Моиза и смертельно ранила президента.
Его жена также получила огнестрельное ранение в результате нападения. О состоянии ее здоровья пока ничего не известно.
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