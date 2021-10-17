На Гаити захватили в заложники 17 граждан США - NYT
На Гаити бандиты похитили 17 американских миссионеров и членов их семей
Об этом сообщает The New York Times.
По информации сотрудников службы безопасности Гаити, бандиты похитили американцев в городе Порт-о-Пренс, когда те ехали на автобусе в аэропорт. Среди пропавших есть дети и женщины.
Как пишет NYT, похищения на Гаити - распространенное явление. Издание связывает ухудшение ситуации в сфере безопасности с протестами, состоявшимися два года назад. Тогда демонстранты парализовали работу учреждений, выступая против тотальной коррупции. С тех пор банды стали более дерзкими.
Ситуация осложнилась в 2021 году, когда в июле был убит президент Жовенель Моиз, а через несколько недель произошло землетрясение, жертвами которого стали более 2,2 тыс. человек. По оценке NYT, банды контролируют почти половину столицы Гаити.
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