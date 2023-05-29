На футбольном стадионе в Танзании произошла давка: 1 погибший, 30 травмированных
По меньшей мере один футбольный болельщик погиб и еще 30 пострадали в результате давки после того, как фанаты ворвались на стадион Бенджамина Мкапа в танзанийском портовом городе Дар-эс-Салам
Об этом сообщило издание Синьхуа.
Давка произошла, когда футбольные болельщики протолкнулись через пропускные ворота, спеша посмотреть финальный матч Кубка конфедераций КАФ между "Юными африканцами" из Танзании и алжирским "УСМ Алжир".
Министр здравоохранения Умми Мвалиму подтвердила, что в давке погиб один человек и десятки других получили ранения.
"Команда экспертов скорой помощи Национальной больницы Мухимбиле уже связалась с региональной больницей Темеке, и они готовы принять и оказать помощь раненым, нуждающимся в дальнейшем лечении", - написала Мвалиму в своем twitter.
- 1 апреля сообщалось , что на пункте раздачи продуктов в Пакистане в давке погибли по меньшей мере 11 человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное