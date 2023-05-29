Об этом сообщило издание Синьхуа.

Давка произошла, когда футбольные болельщики протолкнулись через пропускные ворота, спеша посмотреть финальный матч Кубка конфедераций КАФ между "Юными африканцами" из Танзании и алжирским "УСМ Алжир".

Министр здравоохранения Умми Мвалиму подтвердила, что в давке погиб один человек и десятки других получили ранения.

"Команда экспертов скорой помощи Национальной больницы Мухимбиле уже связалась с региональной больницей Темеке, и они готовы принять и оказать помощь раненым, нуждающимся в дальнейшем лечении", - написала Мвалиму в своем twitter.