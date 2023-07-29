Об этом сообщил в facebook Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.23 ориентировочно составляли:

личного состава ‒ около/ about 245220 (+390) человек ликвидировано,

танков ‒ 4191 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 8167 (+6) ед,

артиллерийских систем – 4786 (+11) ед,

РСЗО – 698 (+0) ед,

средства ПВО – 458 (+0) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+0),

крылатые ракеты ‒ 1347 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7247 (+7) ед,

специальная техника – 710 (+1).

Данные уточняются.

Сводка от Генштаба: На фронте за сутки произошло 27 боевых столкновений, ВСУ уничтожили 2 станции радиоэлектронной борьбы РФ

Отмечается, что в течение суток произошло 27 боевых столкновений.

Также известно, что ВСУ за минувшие сутки нанесли 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов противника.

Армия РФ нанесла 11 авиационных ударов и совершила 38 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам

За сутки враг нанес 11 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - говорится в сообщении.

Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник нанес авиационных ударов в районах Галагановки и Леоновки Черниговской области и Искрисковщины и Волфиного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелка, Зеленое, Охримовка Харьковской области.

Купянское направление: противник нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Двухлетнему, Западному, Синьковке, Кисловке Харьковской области.

Лиманское направление: враг вел безуспешные наступательные действия в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационный удар возле Григоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

Бахмутское направление: от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

Авдеевское направление: враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

Марьинское направление: силы обороны продолжают сдерживать пришествие русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Победа, Георгиевка Донецкой области.

Шахтерское направление: враг совершил обстрелы населенных пунктов Одрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка и Степное Запорожской области и Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Тягинка, Ивановка и Садовое Херсонской области.

Также отмечается, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

оккупанты продолжают принудительную паспортизацию в Донецкой области

На временно захваченных территориях идет принудительная паспортизация граждан Украины.

Отмечается, что с целью усиления морального давления на жителей временно оккупированной Горловки Донецкой области и принуждения их к получению гражданства РФ, оккупанты разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение о предоставлении в "министерство государственной безопасности ДНР" списков работников, не получивших российский паспорт. .

Известно, что конечный срок исполнения "распоряжения" является 1 января 2024 года. Вместе с тем оккупационная администрация населенного пункта Благовещенка Запорожской области проводит мероприятия по поощрению местных жителей за получение российского гражданства. В частности, предлагает пенсионерам денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей.