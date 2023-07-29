Потери РФ за сутки войны в Украине: 390 солдат, 6 боевых бронемашин и 11 артсистем
Потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 245 220 солдат. В сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 6 боевых бронемашин и 11 артиллерийских систем
Об этом сообщил в facebook Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.23 ориентировочно составляли:
- личного состава ‒ около/ about 245220 (+390) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4191 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8167 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 4786 (+11) ед,
- РСЗО – 698 (+0) ед,
- средства ПВО – 458 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 1347 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7247 (+7) ед,
- специальная техника – 710 (+1).
Данные уточняются.
Сводка от Генштаба: На фронте за сутки произошло 27 боевых столкновений, ВСУ уничтожили 2 станции радиоэлектронной борьбы РФ
Отмечается, что в течение суток произошло 27 боевых столкновений.
Также известно, что ВСУ за минувшие сутки нанесли 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов противника.
Армия РФ нанесла 11 авиационных ударов и совершила 38 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам
За сутки враг нанес 11 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - говорится в сообщении.
Ситуация на направлениях
Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.
Северское и Слобожанское направления: противник нанес авиационных ударов в районах Галагановки и Леоновки Черниговской области и Искрисковщины и Волфиного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелка, Зеленое, Охримовка Харьковской области.
Купянское направление: противник нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Двухлетнему, Западному, Синьковке, Кисловке Харьковской области.
Лиманское направление: враг вел безуспешные наступательные действия в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационный удар возле Григоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
Бахмутское направление: от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.
Авдеевское направление: враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.
Марьинское направление: силы обороны продолжают сдерживать пришествие русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Победа, Георгиевка Донецкой области.
Шахтерское направление: враг совершил обстрелы населенных пунктов Одрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.
Запорожское и Херсонское направления: противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка и Степное Запорожской области и Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Тягинка, Ивановка и Садовое Херсонской области.
Также отмечается, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
оккупанты продолжают принудительную паспортизацию в Донецкой области
На временно захваченных территориях идет принудительная паспортизация граждан Украины.
Отмечается, что с целью усиления морального давления на жителей временно оккупированной Горловки Донецкой области и принуждения их к получению гражданства РФ, оккупанты разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение о предоставлении в "министерство государственной безопасности ДНР" списков работников, не получивших российский паспорт. .
Известно, что конечный срок исполнения "распоряжения" является 1 января 2024 года. Вместе с тем оккупационная администрация населенного пункта Благовещенка Запорожской области проводит мероприятия по поощрению местных жителей за получение российского гражданства. В частности, предлагает пенсионерам денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей.
- Вооруженные силы Украины 28 июля проводили контрнаступательные операции как минимум на 3-х участках фронта и продвинулись вперед под Бахмутом.
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