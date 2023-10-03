На фронте за сутки произошло 26 боестолкновений, враг нанес 3 ракетных и 80 авиаударов
За сутки украинское ПВО уничтожило крылатую ракету "Искандер-К" и 29 из 31 вражеских БПЛА типа Shahed, РФ нанесла 3 ракетных, 80 авиационных ударов и произвела 28 обстрелов из РСЗО
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В результате российских террористических атак по населенным пунктам есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В районе Андреевки и на Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченные позиции
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Карповичи, Блешня, Елино Черниговской области; Хотинь, Яструбино, Владимировка, Новодмитровка Сумской области; Уды, Козача Лопань, Ивашки, Гатище Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Петропавловки, Сенькового, Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Дворична, Синьковка, Кучеривка, Берестово, Петропавловка Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары неподалеку Новоселовского Луганской области, Нового, Колодцев, Ямполевки, Ставков, Веселого, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле населенных пунктов Богдановка, Константиновка, Клищиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Катериновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Белая Гора, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны отбили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степовое, Авдеевка, Карловка, Новокалиново, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 10 атак в районе Марьинки Донецкой области и атаку врага в Красногоровке Донецкой области. Противник нанес авиационные удары недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Георгиевка, Катериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Шахтерское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.
На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новодаровка, Роботино, Старомайорское Запорожской области. Обстреляли из артиллерии и минометов более 25 населенных пунктов, в частности Левадное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Лобково, Роботино, Пятихатки, Орехов Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Антоновка и Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Антоновка, Чернобаевка, Змиевка Херсонской области и город Херсон, Дмитровка Николаевской области.
Украинская авиация нанесла 13 ударов по позициям РФ, ракетные войска поразили 3 района сосредоточения личного состава
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 20 артиллерийских средств противника.
- Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 октября, посетил бригады, выполняющие боевые задания на одном из самых горячих направлений - Купянско-Лиманском.
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