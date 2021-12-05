На фронте вторые сутки удерживается "тишина"

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По информации штаба ООС, с начала суток нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - заявили в штабе ООС.