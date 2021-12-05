На фронте вторые сутки удерживается "тишина"
В воскресенье, 5 декабря, на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
По информации штаба ООС, с начала суток нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - заявили в штабе ООС.
- Напомним, в субботу, 4 декабря, на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.
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