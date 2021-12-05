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На фронте вторые сутки удерживается "тишина"

5 декабря, 2021 воскресенье
17:17
война с Россией ООС

В воскресенье, 5 декабря, на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По информации штаба ООС, с начала суток нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - заявили в штабе ООС.

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Операція об'єднаних сил
режим тишины
ООС
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