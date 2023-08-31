На фронте в течение суток произошло 25 боеприкосновений, ВСУ нанесли по врагу 16 авиаударов
В четверг, 31 августа, по состоянию на 18:00 российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 31 авиационный удары, а также совершили 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским населенным пунктам и позициям ВСУ
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - говорится в сообщении.
За сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация не претерпела существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, в частности Сосновку Черниговской области, Середину-Буду, Ромашково, Шалыгино, Новую Слободу Сумской области и Волчанск, Хрипуны, Караичное, Малую Волчу, Бударки.
На Купянском направлении захватчики нанесли авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области, а из артиллерии и минометов обстреляли противника Борову, Купянск и Кисловку.
На Лиманском направлении россияне нанесли авиаудары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.
Из артиллерии оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровку Луганской области и Раздолевку Верхнекаменское, Федоровку Донецкой области.
На Бахмутском направлении армия РФ нанесла авиаудары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области и накрыла из артиллерии более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковку, Богдановку, Ивановское, Пивничное Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг ударил из артиллерии и минометов по населенным пунктам Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать наступление окупантов в районе Марьинки Донецкой области.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелвм подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области", - отмечает Генштаб.
На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиаудары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области, а из артиллерии били по Водяному, Богоявленцу, Пречистовке, Благодатному, Урожайному Донецкой области.
На Запорожском направлении россияне нанесли авиаудары в районах Новоданиловки, Роботино, Орехово Запорожской области и обстреляли из артиллерии более 15 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Лобково, Плавни Запорожской области.
На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Огромное, Антоновка Херсонской области.
На Мелитопольском направлении украинские военные продолжают наступление, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют контрбатарейную борьбу.
Удары ВСУ по оккупантам
За сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и 4 - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.
Украинские ракетчики и артиллерии в течение суток поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции россиян.
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