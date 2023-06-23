Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией На фронте в течение 2-3 месяцев будут активные боевые действия, - ГУР

На фронте в течение 2-3 месяцев будут активные боевые действия, - ГУР

23 июня, 2023 пятница
09:40
Война с Россией

Активные боевые действия на фронте будут продолжаться в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, в середине лета будет проведена оценка возможностей России и можно будет прогнозировать возможный характер ее действий на осень-зиму

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина .

Он поделился оценками по ходу и развитию военной кампании в ближайшее время.

"На весь год давайте не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие 2–3 месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель и цель – это увольнение всех наших территорий", - отметил замначальника. ГУР.

По его словам, россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили ли они свою "специальную военную операцию", или не закончили. Поэтому Украина будет ориентироваться на середину лета – удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, перегруппировке, формированию новых соединений, частей, как у них состоится реформирование.

"Российское командование, например, уже официально заявило о реформировании, восстановлении Ленинградского и Московского военных округов. После этого можно будет и производить оценку способностей Российской Федерации, и прогнозировать возможный характер действий России уже на осенне-зимнюю кампанию", - добавил Скибицкий.

  • По состоянию на утро 23 июня украинские воины остановили наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях, а также продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имеют частичный успех.
ГУР
Военные новости
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
путін
22 июня, 2023 четверг
Путин не заинтересован в завершении войны и достижении мира, несмотря на заявления о переговорах, - Госдеп США
путін
21 июня, 2023 среда
Путин заявил о развитии ядерной триады и постановке межконтинентальных ракет "Сармат" на дежурство "в ближайшее время"
збита ракета, Київ 9 травня
22 июня, 2023 четверг
Ночная атака: украинская ПВО сбила три из четырех вражеских дронов, есть попадание
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.62
    Покупка 36.62
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.11
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
23 июня
11:05
Обновлено
В ночь на 23 июня Россия запустила по Украине ракеты. Хронология событий
11:03
Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России
10:32
таблетки
Вплоть до летального исхода: в Минздраве предупредили о последствиях неконтролируемого употребления йодида калия
10:32
Скандал с главой одесского военкомата: в Раде инициировали проверки ТЦК по всей Украине
10:30
Как удары по Чонгарскому мосту изменят ситуацию на фронте, предупреждение Зеленского о ЗАЭС без внимания. Акценты мировых СМИ 23 июня
10:25
Курс валют на 23 июня: евро подскочил вверх
10:22
комар
Лихорадка денге и вирус Западного Нила: в Европе растет риск заболеваний, переносимых комарами
10:15
В выходные на юге удержится жара, а на западе - ливни: прогноз погоды от Наталки Диденко
10:13
Нетаньягу
Нетаньяху заявил, что Израиль не предоставит Украине оружие, потому что оно может оказаться в Иране
10:05
Эксклюзив
Запас кассетных боеприпасов на складах США может закрыть потребности ВСУ на три месяца ведения активных наступательных действий, - Згурец
10:01
OPINION
Генералы и политика
09:58
В ГУР не исключают вероятность новых российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины осенью
09:53
Укрпочта объявила предзаказ новой марки и коллекции мерчу в честь украинских разведчиков
09:44
Пентагон
"Это борьба Украины": в Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту
09:32
Грета Тунберг заявила о "систематических репрессиях" против экоактивистов во Франции
09:15
Активизация лжи о "грязной бомбе" и "боевых комарах" может свидетельствовать о возможных провокациях со стороны РФ, - поспред Украины в ОБСЕ
08:49
Эксклюзив
В Новой Каховке вода полностью отошла, но в части города оккупанты выставили границы и объявили карантинную зону, - мэр Коваленко
08:47
ВСУ остановили наступление врага в двух направлениях
08:24
Оккупанты не смогут контролировать последствия радиологического инцидента, если совершат теракт на ЗАЭС, - ISW
08:09
втрати окупантів
За сутки Россия потеряла в Украине 680 солдат, 15 боевых бронемашин и 9 беспилотников, - Генштаб ВСУ
08:00
OPINION
Смешной враг – наполовину уничтоженный враг
07:46
Байден не отказался от слов о "Си Цзиньпине диктаторе" и стремится к встрече с ним
07:46
Интервью
Если Россия съест Украину частично, то потом набросится на остальное и другие страны. Нельзя ей этого позволить, - Дуда
07:39
General Electric будет производить в Индии двигатели для истребителей Tejas
07:12
Ночью над Украиной уничтожили все 13 крылатых ракет, выпущенных противником
07:06
Facebook и Instagram закроют канадцам доступ к новостям из-за закона об оплате издателям новостей
07:00
Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 22 июня
06:36
Враг пытается восстановить утраченное положение в районе Макаровки, на фронте произошло более 30 боевых столкновений за сутки, - Генштаб
05:54
Пентагон
Применение кассетных боеприпасов было бы полезным для ВСУ и эффективно против российских войск, - Пентагон
05:30
МИД Украины призвал G7 и ЕС принять срочные меры, чтобы не допустить ядерную катастрофу на ЗАЭС
05:01
В России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Он один из самых больших в Евразии
02:46
В Курске прогремели взрывы. Якобы сработала ПВО
01:57
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 22 июня
01:38
Инфографика
УПЛ: Как выглядит итоговая таблица чемпионата Украины после техпоражения "Зари" в матче с "Минаем"
01:10
В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу. Журналисты утверждают, что нашли у него виллу в Испании
00:52
санкции против РФ
ЕС пошел на уступки Венгрии ради принятия 11-го пакета санкций против РФ, - Bloomberg
00:49
"Использование РФ ядерного оружия в Украине – это война против НАТО": в Сенате США зарегистрировали резолюцию
00:22
Франция победила Италию в матче фаворитов молодежного Евро-2023
00:12
Интеграцию Украины в НАТО уже поддерживают 20 стран-членов Альянса, - Шмигаль
00:11
России направят предупреждение о том, что будет в случае теракта на ЗАЭС, - Кулеба
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV