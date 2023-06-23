На фронте в течение 2-3 месяцев будут активные боевые действия, - ГУР
Активные боевые действия на фронте будут продолжаться в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, в середине лета будет проведена оценка возможностей России и можно будет прогнозировать возможный характер ее действий на осень-зиму
Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина .
Он поделился оценками по ходу и развитию военной кампании в ближайшее время.
"На весь год давайте не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие 2–3 месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель и цель – это увольнение всех наших территорий", - отметил замначальника. ГУР.
По его словам, россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили ли они свою "специальную военную операцию", или не закончили. Поэтому Украина будет ориентироваться на середину лета – удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, перегруппировке, формированию новых соединений, частей, как у них состоится реформирование.
"Российское командование, например, уже официально заявило о реформировании, восстановлении Ленинградского и Московского военных округов. После этого можно будет и производить оценку способностей Российской Федерации, и прогнозировать возможный характер действий России уже на осенне-зимнюю кампанию", - добавил Скибицкий.
- По состоянию на утро 23 июня украинские воины остановили наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях, а также продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имеют частичный успех.
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