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Обновлено

Армия РФ за сутки войны потеряла 510 военных, 5 танков и 10 артсистем, - Генштаб ВСУ

12 августа, 2023 суббота
08:37
Война с Россией

За прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника

Об этом отметили в facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около/ about 253290 (+510) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4295 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8324 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 5053 (+10) ед,
  • РСЗО – 713 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 472 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4201 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 1378 (+1),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7523 (+12) ед,
  • специальная техника – 759 (+3).

Данные уточняются.

Строительство Генштаба: На фронте за сутки произошло более 30 боевых столкновений, ВСУ уничтожили ЗРК врага

В частности отмечается , что Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские военные уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

За прошедшие сутки РФ нанесла 5 ракетных и 31 авиационный удар, совершила 49 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам

Стало известно, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы Черниговской области; Середина-Буда, Мирополье, Угроиды Сумской области и Окип, Ветеренарное, Стрелка, Гатище, Волчанские Хутора и Охримовка Харьковской области.

Купянское направление: артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Купянск, Шейковка, Чернещина, Пролетарское Харьковской области.

Лиманское направление: противник нанес авиационных ударов в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Железнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 25 населенным пунктам: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Сивесрк, Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Часов Яр, Белая Гора, Александро-Шультино, Торецк, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северене, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Марьинское направление: враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

Шахтерское направление: враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Водяному, Угледару, Богоявленку, Пречистовке, Золотой Ниве, Благодатному Донецкой области.

Запорожское направление: враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Орехового Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Лобково, Пятихатки, Каменское, Плавные Запорожской области.

Херсонское направление: артиллерийские обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Берислав, Токаревка, Антоновка, Камышаны, Кизомис Херсонской области и город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В Луганской области оккупанты используют школу в военных целях

Отмечается, что противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях. В частности, установлено, что в населенном пункте Северное Луганской области здание школы используется в военных целях. В настоящее время доступ местных жителей в школу запрещен.

В то же время в городе Токмак Запорожской области на территории детского сада, расположенного в северной части города, оккупанты обустроили госпиталь российских оккупационных войск.

  • В Институте изучения войны (ISW) отметили тактически значимые успехи Сил обороны в Запорожье, деградацию армии РФ и решающее значение прорыва ВСУ.
Россия
російська армія
Луганщина
военные силы Украины
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
потери окуппантов
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