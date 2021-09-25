На фронте увеличилось количество обстрелов: 14 раз неподалеку от 10 городов и поселков
За прошедшие сутки, 24 сентября 2021 года, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение
"Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, значительно возросло", - отмечается в утреннем фронтовом возведении , на которое ссылается Еспресо.TV .
Россияне и наемники вели огонь вблизи 10 населенных пунктов:
Новолуганское - здесь оккупанты дважды осуществили прицельный обстрел наших позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещены минометы калибра 82 мм и 120 мм;
Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм россияне выпустили 17 снарядов;
Светлодарск - противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов с станковых противотанковых гранатометов.
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Лебединского, Новозвановка - многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Водяного, Золотого-4 - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Приазовского Водяного, Широкино - российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17.
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"Также в направлении населенного пункта Нью-Йорк осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2", - добавляет пресс служба Операции Объединенных сил.
"Потерь среди украинских воинов нет", - отмечается в сообщении.
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