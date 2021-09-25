На фронте увеличилось количество обстрелов: 14 раз неподалеку от 10 городов и поселков

"Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, значительно возросло", - отмечается в утреннем фронтовом возведении , на которое ссылается Еспресо.TV .



Россияне и наемники вели огонь вблизи 10 населенных пунктов:



Новолуганское - здесь оккупанты дважды осуществили прицельный обстрел наших позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещены минометы калибра 82 мм и 120 мм;



Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм россияне выпустили 17 снарядов;



Светлодарск - противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов с станковых противотанковых гранатометов.



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Лебединского, Новозвановка - многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Водяного, Золотого-4 - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия



Приазовского Водяного, Широкино - российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17.



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"Также в направлении населенного пункта Нью-Йорк осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2", - добавляет пресс служба Операции Объединенных сил.



"Потерь среди украинских воинов нет", - отмечается в сообщении.



