На фронте умер нацгвардеец из Кривого Рога, - журналисты

Обстоятельства смерти изучают правоохранители. Об этом криворожскому телеканалу Первый Городской стало известно из собственных источников, передает Еспресо.TV .



Как отмечается, речь идет о воинской части 3011 Национальной гвардии Украины, базирующейся в Кривом Роге.



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"Относительно гибели военнослужащего начато следствие, ведь есть причины полагать, что он мог совершить самоубийство. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента", - утверждают местные журналисты.



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