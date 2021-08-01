На фронте умер нацгвардеец из Кривого Рога, - журналисты
В субботу, 31 июля 2021 года, в зоне ООС умер военнослужащий из Криворожской бригады Нацгвардии
Обстоятельства смерти изучают правоохранители. Об этом криворожскому телеканалу Первый Городской стало известно из собственных источников, передает Еспресо.TV .
Как отмечается, речь идет о воинской части 3011 Национальной гвардии Украины, базирующейся в Кривом Роге.
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"Относительно гибели военнослужащего начато следствие, ведь есть причины полагать, что он мог совершить самоубийство. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента", - утверждают местные журналисты.
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